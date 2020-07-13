Elimiz Mahkum konusu nedir? Elimiz Mahkum oyuncuları ve özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Elimiz Mahkum filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Elimiz Mahkum'u izleyecek olanların merak ettiği Elimiz Mahkum konusu nedir, Elimiz Mahkum oyuncuları kimler ve Elimiz Mahkum özeti gibi konuları inceliyoruz.

ELİMİZ MAHKUM KONUSU NEDİR?

Bir sabah cinayet zanlısı olarak uyanan Orhan hafızasını kaybetmiştir, yanında yeni tanıştığı bir kadınla tüm olaylar zincirini çözmek ve kurtulmak zorundadır!

ELİMİZ MAHKUM KADROSU VE OYUNCULARI

Yönetmen: Özer Kızıltan

Yapım yılı: 2017

Oyuncular: Melis Babadağ, İlker Kızmaz, Ferdi Sancar, Hakan Salınmış