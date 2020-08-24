Elif Sarı kimdir? Elif Sarı nereli, nerede yaşıyor? Elif Sarı olayı nedir?

Sosyal medyada Elif Sarı adıyla bilinen genç kadın yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Hesabında yer alan bilgilerde Bartın'da yaşadığı bilinen Sarı, uygunsuz paylaşımları sırasında bebeği olduğu iddia edilen bir çocukla da kareler yayınladı. İşte, Elif Sarı hakkında detaylar...

ELİF SARI KİMDİR?

Bartın'da yaşadığı bilinen sosyal medyada Elif Sarı adını kullanan genç kadın. İnternet hesabında bir çocukla olan görüntülerinin yanında kendi müstehcen fotoğraflarını da paylaşarak Türkiye'nin tepkisine neden oldu. Twitter'dan ''elifsaritutuklansın'' başlığı açılarak tepkiler dile getirildi.

Sosyal medya kullanıcıları Elif Sarı'nın tutuklanması için İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek çağrı yaptı. Bir sosyal medya hesabından, "Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok" diye paylaşımda bulundu.

Paylaşımların artması üzerine emniyet harekete geçti. Hesabın adres bölümünde Bartın-Karabük yazmasının ardından Bartın ve Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün çalışma başlattığı öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan hesabın geçmişte değişik isimler ve illerle ilgili hesaplar açtığı da görüldü.