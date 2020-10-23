Elche - Valencia İspanya La Liga maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

İspanya La Liga'da bugün haftanın maçları başlıyor. Bu maçlardan birisi de Elche - Valencia maçıdır. Peki Elche - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ELCHE - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Elche - Valencia maçı 23 Ekim Cuma günü (yani bugün) akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.

ELCHE - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Elche - Valencia maçını S Sport Plus ve Spor Smart kanalından izleyebilirsiniz.

ELCHE - VALENCİA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manuel Martínez Valero Stadyumu, Elche'da oynanacak.