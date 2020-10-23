Elche - Valencia İspanya La Liga maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
23.10.2020 20:16 | Güncelleme: 23.10.2020 20:20
İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Elche - Valencia maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
İspanya La Liga'da bugün haftanın maçları başlıyor. Bu maçlardan birisi de Elche - Valencia maçıdır. Peki Elche - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
ELCHE - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Elche - Valencia maçı 23 Ekim Cuma günü (yani bugün) akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.
ELCHE - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Elche - Valencia maçını S Sport Plus ve Spor Smart kanalından izleyebilirsiniz.
ELCHE - VALENCİA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Manuel Martínez Valero Stadyumu, Elche'da oynanacak.