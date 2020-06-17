Elazığ Valisi Erkaya Yırık: Elazığ'a her alanda hizmet edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Elazığ Valiliği'ne atanan Erkaya Yırık, Günışığı Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.

"ALLAH BİZİ MAHCUP ETMESİN"

Önümüzdeki hafta yeni görevine başlayacak olan Vali Erkaya Yırık, yaptığı açıklamada, Elazığ halkıyla birlikte hayırlı hizmetler yapacaklarını belirterek, "9 Haziran tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Elazığ Valisi olarak onurlandırıldım. Kadim Şehir Harput, Mamuratil Aziz ilimize, 600 Bin nüfusun yaşamış olduğu güzel vilayetimize hayırlı hizmetler yapmak bize inşallah nasip olur. Burada elde ettiğimiz tecrübelerle, mülki idari amiri olarak, vatandaşımızın müşterek haz duyacağı, kamu hizmetlerini yürütmekten bende keyif alacağım. Kayseri'den yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığını Kayserililer bize verdi.Bugüne kadarki, süreçten ve yaklaşık 1 haftadan bu yana da anlıyorum ki, Elazığımız, Elazığlılar kendilerine hizmet edecek olan Erkaya Yırık'a aynı şekilde değeri itibarı verecektir. Allah onların benden beklentilerini boşa çıkarmasın inşallah. Bizimde Elazığ'dan beklentilerimiz olacak. Hep birlikte Elazığımız'a hizmet edeceğiz.İdarecilik yalnız yapılacak bir iş değildir. Senkronize bir şekilde, müştereken, aynı duygu ve düşüncelerle yapılacak ve başarılı olunacak bir hizmettir, çalışmadır. Ben Elazığımız'da hep birlikte başarılı olacağımıza, yüceleceğimizi düşünüyorum.Allah bizi bu yolda mahcup etmesin." dedi.

"SORUNLARI AZALTACAK HİZMETLER YAPMAYI ARZU EDİYORUZ"

Vali Yırık, Elazığ'a geldiğinde şehrin eksik noktalarını tespit ederek arzuya dayalı sonuçlar almayı düşündüğünü ifade ederek, ""600 Bin nüfusun yaşadığı bir yerde mutlaka sorunlarda olacaktır. Sevinçlerde olacaktır.Sevinçleri arttırarak, sorunları da azaltarak inşallah hizmeti arzu ediyoruz. Bu noktada da vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Gerek siyasiler, gerek seçilmişler, gerek sivil toplum kuruluşları, gerek halkın önderlerive vatandaşlarımızın her kademedeki insanlarımızın, Elazığlılarımızın destekleri zaten bizi mutlu ve başarılı kılacaktır. Gittiğimizde inşallah eksik noktaları hep birlikte tespit ederek arzuya dayalı olarak sonuç alacağımızı düşünüyorum inşallah." şeklinde konuştu.

"KENDİME GÜVENİM TAM"

Elazığ ve Elazığ Halkının beklentilerini karşılamak için çalışacaklarını aktaran Vali Yırık; "Elazığımızın bizden beklentileri olacak doğal olarak. Bu beklentileri ümit edelim ki karşılarız. Başarılı olursak ben mutlu olurum. Tabi benim şansım her zaman yaver gitti şükürler olsun. Eğer şans diyorsak buna. Memleketimizin güzel köşelerinde hizmet etmek bize kısmet oldu.Kayserimizde bunlardan birisi. Yeni yer olarak Elazığımızda bunlardan birisi. Memleketimizin her köşesinin kendine göre pozisyonları ve şartları vardır. Elazığ şartları içerisinde birlikte inşallah başaracağız. Kendime güvenim tam. Zerre kadar kuşkum yok. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi.