Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran iki konu nedir? İBB Başkanlık döneminde İmamoğlu'nu en çok kızdıran ne oldu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı ropörtajda, kendisine yöneltilen ''İBB Başkanı olarak sizi en çok kızdıran olay hangisi oldu?" sorusuna Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesi ve Galata Kulesi olayı olduğunu belirterek kızgınlığının hala sürdüğünü ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü'den Özlem Güvemli'ye açıklamalarda bulunarak, "Bir yıl boyunca çok sayıda tartışmanın ve polemiğin içinde kaldınız. İBB Başkanı olarak sizi en çok kızdıran olay hangisi oldu?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

EKREM İMAMOĞLU'NU KIZDIRAN İKİ KONU NE?

Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının, kim olduğu belli olmayan birisine pas edilmesine, bizim hukuksuz şekilde ihaleden elenmemize çok kızmıştım. Hatta kızgınlığımın tarifi bile yok. Garın depo bölümlerinin topluma mal olacağı bir sürecin başlatılması yerine, kim olduğu belli olmayan bir şahsa verilmesine, bu konuda çaba gösterilmesine hâlâ katlanamıyorum."

Bu konuda hala çok kızgın olduğunu belirten İmamoğlu, "Bunun ikinci perdesi de var. Neredeyse 160 yıldır İBB'ye ait Galata Kulesi'nin ısrarla devletin başka bir kurumu tarafından alınma çabasına da kızgınım. Yangından mal kaçırır gibi sürecin işletilmesi yine çok kızdığım hususlardan biri oldu" şeklinde konuştu.