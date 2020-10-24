Ekrem İmamoğlu koronavirüse mi yakalandı? Ekrem İmamoğlu son durumu, sağlık durumu nasıl?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ateşinin çıkması üstüne hastaneye gitti ve koronavirüs testi yaptırdı. Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu hakkında ilk bilgiyi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun verdi.

EKREM İMAMOĞLU KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Açıklamanın hemen ardından İmamoğlu hastaneden yayınladığı video ile dün gece 38 derece ateşle hastaneye gittiğini söyledi.

Burada yapılan test sonucunun pozitif çıktığını aktaran İBB Başkanı, "Sıklıkla test olan birisiyim. En son çarşamba günü test olmuştum sonuç negatif çıkmıştı. Ama dün akşam saat 21:00 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 dereceyle hastaneye gelince dün akşamı hastanede geçirdim" dedi.

KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRAN EKREM İMAMOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ekrem İmamoğlu, bugün itibariyle testin pozitif olduğu yönünde rapor oluşturulduğunu aktardı ve "Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil, süreç devam ediyor. Tıbbi anlamda negatif olarak yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah hayırlısıyla sağlımıza kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarıda bulunan İmamoğlu, "Teması mümkün olduğunca azaltalım, herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu. Hepinizi çok seviyorum, İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam edecek"

Öte yandan İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum" ifadelerine yer verdi.