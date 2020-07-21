Ekrem İmamoğlu Ayasofya'da ilk cumaya katılacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, 24 Temmuz'da Ankara'daki Lozan programına katılacak. İmamoğlu Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı gün İstanbul'da değil Ankara'da olacak.

EKREM İMAMOĞLU AYASOFYA'DA İLK CUMAYA KATILACAK MI?

Dünyanın gözü Ayasofya'da olacak. Dünya medyasından birçok gazetecinin yakından takip edeceği ilk namaz programına İstanbul'u yöneten isim katılmayacak.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Danıştay 10. Dairesi kararıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açılan Ayasofya'da ilk namaz için geri sayım başladı. 24 Temmuz'da kılınacak namaz için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.