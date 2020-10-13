Ekonomik krizle boğuşan Barcelona, ödemeleri gerçekleştiremiyor

Barcelona, son yıllarda yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle sorunlar yaşamaya devam ediyor. Ekonomistlerin yorumlarına göre kulübün durumu düşünülenden bile kötü durumda yer alıyor.

Barcelona'nın en büyük problemi ödemesi gereken borçlarının büyük kısmının kısa vadeli olması olarak görünüyor.

"KORONAVİRÜS SADECE BAHANE"

Ekonomist Marc Ciria yaptığı yorumda; "Koronavirüs'ün Barcelona'nın durumuyla bir alakası yok. Bu yöneticilerin çıkardığı bir yalan. Koronavirüs ortaya çıkmadan önce kulübün zaten 740 milyon euro borcu vardı ve koronavirüs sonrası bu rakam 820 milyon oldu" dedi.

Ciria açıklamalarının devamında; "Barcelona'nın asıl sorunu kısa vadeli borçlarının olması. Kulüp dünyanın en çok maaş ödeyen kulübü ve bu koronavirüsün suçu değil" ifadelerini kullandı.