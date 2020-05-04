Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Kadınlar birbirlerine girdi, vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti

İSTANBUL - Ümraniye'de ekmek kuyruğunda bekleyen kadınlar birbirlerine girdi. Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgasını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti. Tarafları ayırmaya çalışan bir adam ile bir kadının ara ara birbirlerine saldırması da dikkat çekti. Ekmek kuyruğunda birbirine giren kadınların saç saça baş başa kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre ekmek kuyruğunda bekleyen 3 kadın bilinmeyen bir nedenle birbirlerine girdi. Kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga ederken vatandaşlar da panik içerisinde olan biteni izledi. Birkaç vatandaş da tarafları ayırmaya çalışırken hayli güçlük çekti. Bir adamın kavga edenleri ayırmaya çalıştığı sırada başka bir kadınla ara ara birbirlerine saldırmaları da dikkat çekti. Sokak ortasında birbirlerine saldıran kadınlar sosyal mesafe kuralını da alt üst etti. Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa birbirlerine girdiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadınlar birbirlerine girmiş vaziyette kavga ediyor. Çevredekiler de kadınları ayırmaya çalışıyor. Kavga edenleri ayırmaya çalışan bir adam ile kadın da birbirlerine saldırıyor.