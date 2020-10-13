Eğitimde ÇAKU modeli nedir? Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Çakü modeli nedir?

Mart ayında ülkemizde başlayan koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda eğitim öğretim yılına ara verildi. İlk okul, orta okul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı ancak üniversitelerde yüz yüze eğitim henüz başlamadı. Bu nedenle üniversitelerin açılması sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Peki, eğitimde ÇAKU modeli nedir? Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin 1 Ekim'de açılamsına yönelik çalışma yürüttüklerini bildirmişti. Ancak Sağlık Bakanlığı önerisi doğrultusunda bir süre daha yükseköğretim kurumlarında eğitimin, uzaktan eğitim şeklinde devam etme kararı alındı.Buna göre 127 devlet üniversitesinin neredeyse tamamı güz döneminde uzaktan eğitim modelini benimsemişti. Diğer yandan YÖK'den de yüz yüze eğitime geçiş dahil olmak üzere üniversitelerin, bölümlerin nasıl ve ne şekilde açılacağı hakkında bir takvim yayımlanmadı.

EĞİTİMDE ÇAKU MODELİ NEDİR? ÇAKÜ MODELİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin kısaltılmış hali olan ÇAKÜ, ilk olarak Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı'nın sözleriyle gündeme gelmişti. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin "Yüz yüze online öğretim" modeliyle yeni eğitim dönemine başlamaya hazırlandığı belirtildi.

Rektörlük Toplantı Salonu'nda yapılan basın toplantısında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını ve üniversitenin salgın döneminde eğitime nasıl başlanacağına dair değerlendirmeler yapıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde "Yüz yüze online öğretim" modeli üzerinde eğitime başlanması planlandı:

"Bu model sadece Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından geliştirilmiş ve uygulama safhasına getirilmiş bir çalışmadır. Buna göre, derse amfilerde katılmak isteyen öğrenci bizzat katılacak, pandemi sebebiyle sağlık endişeleri nedeniyle gelmek istemeyen öğrenci ise online derse iştirak edecektir. Ancak, yazılım ve donanım becerilerimiz nedeniyle derse uzaktan katılan öğrenci derslik içindeymiş gibi olacak, dersin hocasını, tahtayı ve ortamı görebilecek, anlık sesli sorular sorabilecek ve cevabını sesli olarak alabilecektir." diyerek Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı açıklamalarda bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesinde Çankırılı öğrenci sayısının ve oranının diğer yıllara oranla arttığını dile getiren Ayrancı, "Bu artışta yeni ve etkin bölümlerin açılmış olması yanında YKS Tercih Ofisimizin İmaret Medresesinde yaptığı çalışmaların etkisi olduğu düşünülmektedir. Böylece, Çankırı merkezli aday kendi ilinden uzaklaşmadan yüksek öğretim görme imkanına kavuşmuş bulunmaktadır. Söz konusu yeni bölümlerin çok büyük ölçüde istihdama açık olması bu oranın artmasına ayrıca yol açan sebeplerden birisidir." diye konuştu.

Uluslararası öğrenci sayısının artırılması ve bunlardan temel yeterlilikleri yüksek olanlar arasından seçim yapılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini anlatan Ayrancı, şunları kaydetti:

"Yeni uluslararası öğrencilerimiz, gerek önlisans ve lisans, gerekse yüksek lisans ve doktora düzeyinde Yükseköğretim Kurulu kararı gereğince derslerine kendi ülkelerinden katılacaktır. Mevcut uluslararası öğrencilerimiz ülkemizde öğretim görmeye devam edecektir. Uygulama ve staj dersleri ilgili bölüm, anabilim dalı ve öğretim üyesinin değerlendirilmesi dikkate alınarak az kişi ile ve kısa dönemli yüz yüze yapılacaktır."

YÖK ÜNİVERSİTE PANDEMİ KILAVUZU

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Üniversitelerin salgın sürecinde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile araştırmalarına ve topluma hizmet faaliyetlerine devam edebilmesi için güvenli kampüs ortamlarını sağlamaları önemlidir. Kılavuz bu bağlamda bir başvuru kaynağı olmak üzere hazırlanmıştır. Bununla birlikte salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Yükseköğretim Kurulu ile ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile yerel otoritelerin kararları da yakinen takip edilmelidir." ifadelerini kullandı. Kurum'dan yayımlanan kılavuzda yer alan bilgiler şöyle:

Akademik-idari personel ile öğrencileri salgından korumaya yönelik tedbirler

YÖK –TSE iş birliği hazırlanan kılavuzda, Kovid-19 özelinde üniversitelerde salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla, akademik-idari personel ile öğrencileri korumaya yönelik tedbirler, hijyen ve temizlik uygulamaları ve enfeksiyon kontrol önlemlerine yer verildi. Kılavuzda ayrıca eğitim alanlarında ve çalışma ortamlarında enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik korunma tedbirleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, öğrenci gruplarının mekânların fiziksel özellikleri gözetilerek oluşturulması, sosyal alanların kullanımına yönelik genel ilkeler anlatıldı.

Salgına yönelik uygulamalarda yetki üniversitelerin ilgili kurullarında

Kılavuza göre, eğitim ve öğretim süreçlerinde, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalarda yetki üniversitelerin ilgili kurullarında olacak. Salgın süresince devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yerel otoritelerin kararlarının da takip edilmesi ve ona göre uygulamalarda değişikliğe gidilmesi gerektiğine işaret edilen kılavuzda, "Üniversiteler koronavirüs komisyonları ve ilgili diğer kurul ve komisyonları marifetiyle genel planlamalar yapabileceği gibi, alternatif planlar da hazırlayarak gerektiğinde uygulamaya koyabilmelidirler. Bu bağlamda yüz yüze yapılabilecek olan teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, staj ve iş yerinde mesleki uygulamalarda da kişisel koruyucu önlemlere dikkat edilmelidir." ifadelerine yer verildi.

Vaka ve temaslı durumunda ne yapılacak?

Kılavuzda üniversite yerleşkeleri içerisinde pozitif vaka saptanması durumunda "temaslılar" ve "yakın temaslıların" tespit edilerek ilgili sağlık birimlerinin bilgilendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Yakın temaslıların hemen izole edilmesi bilgisine yer verildi.?

Maske kullanılmalı, ortamlar sıkça havalandırılmalı

Kapalı alanlarda bulunan herkesin sürekli maske kullanımı sağlanmalıdır. Birlikte yapılan aktivitelerde yakın mesafede olunması gerekli ise maskeye ilaveten ayrıca yüz siperliği de kullanılmalıdır. Ortak kullanılan mekânlarda mümkün olduğunca klima veya vantilatör kullanılmamalı, ortamlar sıkça havalandırılmalıdır.

Kişisel hijyen ve ortak kullanılan aletlerin dezenfeksiyonu

Kampüse gidiş ve gelişlerde faydalanılan toplu taşıma veya servis araçlarında mutlaka maske takılmalı, araçlara biniş ve inişlerde el hijyeni sağlanmalıdır. Mikroskop, bilgisayar ve T-cetveli gibi ortak kullanılan aletler, kullanım bittikten hemen sonra zarflı virüslere etkili, materyal uyumu olan dezenfektanlar ile temizlenmeli ve temiz olarak saklanmalıdır. Öğrencilere ve tüm personele yönelik, bilgisayar, laboratuvar cihazları, telefon ve masa benzeri ortak kullanımı zorunlu cihazları kullanmadan önce ve sonra dezenfekte etmeleri gerektiğini hatırlatıcı afişler hazırlanarak uygun yerlere asılmalıdır.

Dersliklerde 4 metrekareye 1 kişi önerisi

Kampüs içerisindeki derslik, kütüphane, laboratuvar, yemekhane, spor tesisleri gibi ortak kullanım alanları periyodik olarak temizlenmelidir. Ortak kullanılan mekânlarda kişi sayısı azaltılmalıdır. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mümkün olduğunca toplantı ve sosyal aktiviteler açık havada veya online yapılmalıdır. Dersliklerde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde sınıf ve dersliklerin kapasitesinin belirlenmesi, oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafenin korunması gereklidir. Derslik girişinde o dersliğin maksimum öğrenci kapasitesini belirten bilgileri içeren görsel materyallere yer verilmeli, oturma düzeni ve mesafeleri de önceden ayarlanmış olmalıdır. Korunma ve tedbirlere yönelik afiş-poster vb. bilgilendirici materyallere uygun yerlerde yer verilmelidir.

Kılavuzda ayrıca "Dersin niteliğine göre öğrencilerin yüksek sesle konuşma, şarkı söyleme gibi faaliyetlerinin de olduğu durumlarda fiziki mesafe düzenlemesinin en az 1,5-2 metre olacak şekilde uygulanması daha uygun olacaktır. Damlacık oluşturması nedeniyle şarkı söyleme koro çalışması, tiyatro provaları gibi yüksek sesle yapılan aktiviteler için küçük derslikler ve sınıflar yerine büyük salonlar tercih edilmelidir" şeklinde tavsiyelerde de bulunuldu.