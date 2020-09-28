Efeler Ligi fikstür, puan durumu | Efeler Ligi takımları neler? Efeler Ligi hangi kanalda?

5. günü başlayacak olan ve televizyon ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan Efeler Ligi hangi kanalda? Efeler Ligi fikstür, puan durumu | Efeler Ligi takımları neler?

EFELER LİGİ TAKIMLARI

Fenerbahçe

Galatasaray

Arkas

İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Halkbank

Ziraat Bankası

Beşiktaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı

Adana Toros BYZ VK

Tokat Belediye Plevnespor

Spor Toto

Bursa Büyükşehir Belediye Spor

İnegöl Belediye Spor

Sorgun Belediyespor

Arhavi Voleybol

Solhan Spor

Afyon Belediye Yüntaş

Haliliye Belediye

TFL Altekma

EFELER LİGİ HANGİ KANALDA?

Efeler Ligi'ni TRT Spor 2 ekranlarından takip edebilirsiniz.

TRT SPOR2 FREKANS BİLGİLERİ

'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçilmeli.

Alt kısımda yer alan 'Frekans' kısmına 11958 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Vertical Dikey' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '27500' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir.

Ayrıntılar için TRT uydu frekansları sayfasını ziyaret edebilirsiniz .

EFELER LİGİ FİKSTÜR

5. Maç Günü

28.09.2020 - 19:00

Galatasaray - Ziraat Bankasi

6. Maç Günü

30.09.2020 - 14:00

Bursa - Haliliye

30.09.2020 - 16:00

Sorgun - Halkbank

30.09.2020 - 17:30

Belediye Plevne - Spor Toto

30.09.2020 - 18:00

Fenerbahçe - Inegol

01.10.2020 - 15:00

Solhan Spor - Galatasaray

01.10.2020 - 19:00 (Ertelendi)

Ziraat BankasI - Afyon Bld. Yüntaş

7. Maç Günü

04.10.2020 - 14:00

Galatasaray - Bursa

04.10.2020 - 15:00

Haliliye - Arhavi Bld.

04.10.2020 - 15:00

Spor Toto - İstanbul BB

04.10.2020 - 16:00

Afyon Bld. Yüntaş - Solhan Spor

04.10.2020 - 16:00

Inegol - Belediye Plevne

04.10.2020 18:00 (Ertelendi)

Arkasspor - Sorgun

04.10.2020 - 18:00 (Ertelendi)

Ziraat Bankasi - Altekma

04.10.2020 19:00

Halkbank - Fenerbahçe

EFELER LİGİ PUAN DURUMU

Efeler Ligi puan durumunda baktığımızda Halkbank'ın 15 puanla lider olduğun görüyoruz.

13 puanlar Spor Toto ikinci olurken, İnegöl Belediyespor 11 puan, 1 mağlubiyetle üçüncü sırada.