Efeler Ligi fikstür, puan durumu | Efeler Ligi takımları neler? Efeler Ligi hangi kanalda?
Efeler Ligi, Türkiye'deki erkek voleybolunun en üst düzey ligidir ve Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenir. Efeler Ligi'nin başlamasıyla puan durumu merak edilmeye başlandı. Efeler Ligi fikstürü ile maç saatlerini takip edebilirsiniz. Efeler Ligi takımları kimlerden oluşuyor? Efeler Ligi hangi kanalda yayınlanıyor? TRT Spor2 frekans
5. günü başlayacak olan ve televizyon ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan Efeler Ligi hangi kanalda? Efeler Ligi fikstür, puan durumu | Efeler Ligi takımları neler?
EFELER LİGİ TAKIMLARI
Fenerbahçe
Galatasaray
Arkas
İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Halkbank
Ziraat Bankası
Beşiktaş
Hatay Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı
Adana Toros BYZ VK
Tokat Belediye Plevnespor
Spor Toto
Bursa Büyükşehir Belediye Spor
İnegöl Belediye Spor
Sorgun Belediyespor
Arhavi Voleybol
Solhan Spor
Afyon Belediye Yüntaş
Haliliye Belediye
TFL Altekma
EFELER LİGİ HANGİ KANALDA?
Efeler Ligi'ni TRT Spor 2 ekranlarından takip edebilirsiniz.
TRT SPOR2 FREKANS BİLGİLERİ
'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçilmeli.
Alt kısımda yer alan 'Frekans' kısmına 11958 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Vertical Dikey' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '27500' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir.
Ayrıntılar için TRT uydu frekansları sayfasını ziyaret edebilirsiniz .
EFELER LİGİ FİKSTÜR
5. Maç Günü
28.09.2020 - 19:00
Galatasaray - Ziraat Bankasi
6. Maç Günü
30.09.2020 - 14:00
Bursa - Haliliye
30.09.2020 - 16:00
Sorgun - Halkbank
30.09.2020 - 17:30
Belediye Plevne - Spor Toto
30.09.2020 - 18:00
Fenerbahçe - Inegol
01.10.2020 - 15:00
Solhan Spor - Galatasaray
01.10.2020 - 19:00 (Ertelendi)
Ziraat BankasI - Afyon Bld. Yüntaş
7. Maç Günü
04.10.2020 - 14:00
Galatasaray - Bursa
04.10.2020 - 15:00
Haliliye - Arhavi Bld.
04.10.2020 - 15:00
Spor Toto - İstanbul BB
04.10.2020 - 16:00
Afyon Bld. Yüntaş - Solhan Spor
04.10.2020 - 16:00
Inegol - Belediye Plevne
04.10.2020 18:00 (Ertelendi)
Arkasspor - Sorgun
04.10.2020 - 18:00 (Ertelendi)
Ziraat Bankasi - Altekma
04.10.2020 19:00
Halkbank - Fenerbahçe
EFELER LİGİ PUAN DURUMU
Efeler Ligi puan durumunda baktığımızda Halkbank'ın 15 puanla lider olduğun görüyoruz.
13 puanlar Spor Toto ikinci olurken, İnegöl Belediyespor 11 puan, 1 mağlubiyetle üçüncü sırada.