Edirne'deki PTT önünde kuyruk uzadı, 'sosyal mesafe' unutuldu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sosyal destek yardımlarının dağıtıldığı PTT şubesi önünde sıra bekleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı. Yaşanan izdihamın ardından PTT önüne gelen polis, kalabalığı sosyal mesafe kurallarına göre sıraya sokarken, bir vatandaş da kurallara uymayanlara tepki gösterdi.

Keşan'da, dar gelirli vatandaşlar sosyal destek yardımlarının dağıtıldığı PTT şubesi önünde sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. PTT şubesi önüne gelen vatandaşların sıra beklerken sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Bazılarında maske olmadığı gözlenen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Uzayan kuyruk nedeniyle sırada bekleyen vatandaşlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Şube önüne gelen polis ekipleri, güvenlik görevlileriyle birlikte vatandaşları sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı. Polislerin uyarılarıyla mesafeli sıraya geçen vatandaşlar, sırayla içeri alındı. Sırada bekleyen bir vatandaşta kurallara uymayanlara tepki gösterdi. Polis gün boyu şube önünde maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.