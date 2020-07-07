Eczane nasıl yazılır? TDK'ya göre eczane mi, Eczahane mi? Eczane ne demek?

Eczane kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, eczane TDK'ya göre nasıl yazılır? Eczahane nasıl yazılır? Eczane mi, eczahane mi? TDK'ya göre eczane kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE ECZANE NASIL YAZILIR?

Eczahane: Yanlış

Eczane: Doğru

ECZANE İLE ÖRNEK CÜMLELER

Eczane: (fi'ldişi)

1. isim Eczahanenin kırık beyaz rengi.

2. sıfat Bu renkte olan.

Eczane: isim, (ecza:ne), Arapça ecza? + Farsça ?ane

İlaçların hazırlandığı veya hazır ilaçların satıldığı yer.