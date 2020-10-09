Ebru Şam kimdir, nerelidir, ne zaman doğdu, kaç yaşında? Ebru Şam ne iş yapıyor?

Kamera karşısına ise ilk kez Adanalı isimli dizi ilegeçen Ebru Şam kimdir? Hangi dizlerde oynadı, kaç yaşındadır, nerelidir, ne zaman doğmuştur? İşte Ebru Şam ile ,ilgili merak edilen detaylar…

EBRU ŞAM KİMDİR?

Ebru Şam, 18 Ağustos 1990 yılında Almanya'nın Solingen şehrinde bir Türk ailenin kızı olarak doğmuştur. Annesi Akasya Döndü Çelen, babası Özcan Şam'dır. Esra Şam adında bir de kız kardeşi vardır. Babası sigortacı, annesi ise ofis yöneticisidir. Çocukluğu Almanya'da geçen Ebru Şam 16 yaşına geldiğinde babası bir mankenlik ajansına kaydettirmiştir.

2009 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve birinci olmuştur. Türkiye'yi Miss Worl 2009' da temsil etmiştir.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Gecekondu (Kendisi) 2011

Doktorlar (TV Dizisi) 2011

Adanalı (Esra) 2010