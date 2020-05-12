EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 11 Mayıs haftası programı!

Koronavirüsün dünya üzerine insanlık için büyük bir tehdit oluşturmasından sonra devletler gerekli tedbirleri almaya başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrenime devam eden öğrenciler için eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin aksamaması ve yarım kalmaması için gerekli bütün teknolojik önemleri aldı ve adımları attı. Öğrenciler derslerini EBA ve EBA TV üzerinden alacaklar. EBA TV lise haftalık ve günlük ders programları listesi haberimizde.

EBA TV LİSE HAFTALIK DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE HAFTALIK DERS PROGRAMI

TÜRKSAT EBA TV UYDU PARAMETRE BİLGİLERİ NELER?

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750FEC : 2/3SD

Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000FEC : 3/4