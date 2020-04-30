EBA'da 'teneffüs zamanı'
MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca 23 Mart'tan bu yana öğrenci, öğretmen ve velilerin uzaktan eğitim adresi olan Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) dersler, sınava hazırlık gibi içeriklerine 'teneffüs zamanı' da eklendiği açıklandı.
MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca 23 Mart'tan bu yana öğrenci, öğretmen ve velilerin uzaktan eğitim adresi olan Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) dersler, sınava hazırlık gibi içeriklerine 'teneffüs zamanı' da eklendiği açıklandı. 'Teneffüs zamanı'nda oyunlar, geziler ve okuma kitaplığının bulunduğu belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 1 ayda 1 milyarın üzerinde tıklanarak, eğitim platformları arasında küresel ölçekte önemli yer edinen 'eba.gov.tr' adresinde kullanıcılara sunulan içerik zenginleştirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamında 'eba.gov.tr'nin dersler, sınava hazırlık gibi içeriklerine 'teneffüs zamanı' da eklendi. Ana sayfada, 'teneffüs zamanı' başlığında 3 uygulama öğrencilerin beğenisine sunuldu. İlkinde zeka geliştirme oyunu 'GriCeviz', ikincisinde zengin kütüphaneye kapı açan 'Sen Yeter ki Okumak İste', üçüncü bölümde ise evden çıkmadan gezilebilecek 'sanal müzeler' bulunuyor.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, EBA platformundaki yeniliklerin, öğrencilerin keyifli vakit geçirmesine ve yepyeni bilgiler öğrenmesine olanak sağlayacağını belirterek, "Hepimizin teneffüslere, derin nefeslere ihtiyacı var. Üstelik teneffüs sürelerini uzatırken de söylemiştik; 'Tüm zamanların en etkili dersi hala teneffüs' diye. Sanal teneffüslerimiz de çok kıymetli. Çocuklarımızın o anlarını da verimli ve eğlenerek geçirebilmeleri için onları, 'teneffüs zamanı'na davet ediyorum" dedi.