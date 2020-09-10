EBA çok kalabalık hatası nedir? EBA canlı ders girişi nasıl yapılır? EBA 10 Eylül canlı yayın izle!

Online eğitime geçilmesi ile birlikte öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına EBA kullanılmaktadır. EBA girişleri nasıl yapılır? EBA çok kalabalık hatası nedir?

EBA ÇOK KALABALIK HATASI NEDİR?

Yaşanan yoğunluktan dolayı kullanıcılar böyle bir durum ile karşılaşabilir. Sisteme beklenenden çok kişinin aynı anda girmesiyle birlikte oluşan teknik sorun nedeniyle bu hata meydana geliyor. Bu durum kısa sürede çözüme ulaşır ve online derslerde herhangi bir aksama olmaz.

Yapılan açıklamaya göre;

"Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA'da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin! Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında." Bu tip bir hatayla karşılaşan kullanıcıların sisteme yeniden girmeye çalışmaları ya da alternatif yolları kullanmaları gerekiyor.

CANLI DERS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA CANLI DERS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Okul yöneticiniz tarafından size açılan canlı ders olup olmadığını aşağıdaki butona basarak kontrol edebilirsiniz. Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. "Katıl" düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.