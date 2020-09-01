EBA canlı izle! EBA ders programları belli oldu mu? Online eğitime erişim nasıl nasıl sağlanır? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

Online eğitim 31 Ağustos tarihinde başladı ve yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül'e kadar EBA TV üzerinden devam edecek. EBA ilkokul ders programları açıklandı mı? EBA ortaokul ders programları açıklandı mı? EBA lise ders programloarı açıklandı mı?

TRT EBA TV DERS PROGRAMI (31 Ağustos - 18 Eylül)

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI



EBA LİSE DERS PROGRAMI

EBA'YA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

TRT EBA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!