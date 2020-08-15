Eastern Exorcist sistem gereksinimleri | Eastern Exorcist Steam üzerinde ulaşılabilir oldu

Yayıncı Bilibili ve geliştirici Wildfire Game'in işbirliği ile ortaya çıkan Eastern Exorcist, aksiyon rol yapma oyunudur. Satın almadan önce oyunun demosunu alabilir ve oynayabilirsiniz. Daha sonrasında indirimli fiyatı ile kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

EASTERN EXORCIST KONUSU

İblisler tarafından işgal edilen fantastik doğu dünyası hikayesinde 2D side-scrolling aksiyon rol yapma oyunu içerisinde yerinizi alın. Erken erişim sürümü giriş kısmı ve diğer üç bölüme ulaşılıyor. Erkek başrolü için ana hikayeler, tam dövüş sistemi, yetenek geliştirme sistemi, seviye sistemi, üç zorluk seçeneği yer alıyor. Ayrıca gelişmiş boss'larla savaşarak sıralama tablosundaki yerinizi yükseltebileceğiniz Trails modu da yer alıyor.

EASTERN EXORCIST ÇIKIŞ TARİHİ

Birkaç ay erken erişimi açık olacak oyunu, tam sürüme erişimi 31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. PlayStation 4 için de bu tarihte ulaşılabilir olacak.

EASTERN EXORCIST FİYATI

21 Ağustos'a kadar %20 indirimle 21,60 TL olarak ulaşılabilir.

EASTERN EXORCIST SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Eastern Exorcist minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64bit

İşlemci: Intel i3+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 750

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: 100% DirectX 9.0c

Eastern Exorcist önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64bit

İşlemci: Intel i5+

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 950

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: 100% DirectX 9.0c