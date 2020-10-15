e-YDS sınav giriş belgeleri erişime açıldı! e-YDS 2020 sınav yeri nasıl öğrenilir?

e-YDS sınavı ne zaman? ÖSYM, akademik kariyer için gerekli olan online yabancı dil sınavı e-YDS sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı. https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav giriş belgesini temin edebilecek öğrenicilere ayrıca ÖSYM, temel kuralları içeran kılavuz yayımladı.

2020 E-YDS NE ZAMAN?

Birçok adayın heyecanla beklediği e-YDS 2020/11 İngilizce sınavı için tarih belli oldu ve sınava ilişkin giriş belgeleri de paylaşıldı. Buna göre, e-YDS 17 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

17 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/11 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

17 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/11 İngilizce için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

E-YDS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI...

E-YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır. Bu sınavın internet üzerinden yapılan haline ise e-YDS denilir.