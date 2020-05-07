Espor nedir? Elektronik futbol nedir? E-spor nasıl oynanır? Türkiye Espor futbol turnuvası! E-futbol ile ilgili her şey!

E-spor internet üzerinden online oynanan oyunlar arasında günümzde en gözde ve popüler olanların bir tanesidir. Özellikle futbola hayranlık duyan insanların yüksek laite performansları ile oynamalarına iman tanıyan sistem oyun severlerin büyük beğenisini kazanıyor. Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle futboldan uzak kalan futbol severler E-spor aracılığı ile turnuva düzenliyor ve maç yapabiliyorlar. Detaylar haberimizde.

Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş beIN Sports tarafından 9-10 Mayıs'ta Türkiye E-Futbol Kupası düzenleyerek gerçek futbolcuların e-spor üzerinden maç yapacakları turnuvaya ev sahipliği yapacak

TÜRK FUTBOLCULARIN OYNAYACAĞI E-SPOR TURNUVASI NE ZAMAN?

Süper Lig'de yer alan 18 takımın birer oyuncusu, Türkiye E-Futbol Kupası'nda mücadele edecek. 9-10 Mayıs'ta oynanacak online müsabakaları beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Emre Akbaba (Galatasaray), Georges-Kevin N'Koudou (Beşiktaş), Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Salih Dursun (Fraport TAV Antalyaspor), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Ulaş Zengin (Gaziantep FK), Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Soner Aydoğdu (Göztepe), Enver Cenk Şahin (Hes Kablo Kayserispor), Anıl Koç (Kasımpaşa), Selim Ay (İttifak Holding Konyaspor), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Sıtkı Ferdi İmdat (MKE Ankaragücü), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Eren Tozlu (BtcTurk Yeni Malatyaspor) ve Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor).

E-SPOR

E-SPOR NEDİR?

Elektronik spor (diğer adlarıyla e-Spor veya eSpor), organize video oyunu yarışmalarına verilen isim. Oyunlar, genellikle profesyonel oyuncular arasında profesyonel organizasyonlar ile düzenlendiğinde bu ismi alır. Elektronik sporlarda en çok rastlanan oyun türleri strateji oyunları, dövüş oyunları, birinci şahıs nişancı oyunları ve spor oyunlarıdır. League of Legends Dünya Şampiyonası, The International, Evolution Championship Series ve Intel Extreme Masters gibi turnuvalar canlı yayınlanır ve oyunculara altı haneli miktarlara kadar önemli para ödülleri sağlar. e-Spor karşılaşmalarında yer alan oyunculara siberatlet (İngilizce: cyberathlete) denir.

Profesyonel oyuncular için çoğunlukla başlama yaşı 16-17 iken, oyuncular ortalama 24 yaşında geldiklerinde sektörden ayrılmaktadırlar. Ancak bu bir kural değildir.

TÜRKİYE'DE E-SPOR'UN TARİHİ

Türkiye'de özellikle League of Legends ve Counter Strike: Global Offensive oyunlarına artan ilgiden ve büyük spor kulüplerinin e-Sporlara destek vermesinden ötürü, e-Sporlar ülke basınında yer almaya başlamıştır. Fanatik gazetesi, e-Sporlar için özel bir kategori oluşturmuştur. Hürriyet gazetesi ve Milliyet de e-Sporları kendine ait kategoride yayınlamaya başlamıştır.Türkiye'deki e-Spor takımlarının başarıları ile birlikte, e-Spor haberleri, ATV, CNN Türk ve NTV gibi kanallarda da yer almaya başlamıştır. Konu ile ilgili haberler aynı zamanda SporX gibi bağımsız ve sadece çevrimiçi hizmet veren web sitelerinde ya da Türkiye'de de hizmet veren uluslararası Eurosport gibi TV kanalı ve web sitelerinde de bulunabilmektedir.