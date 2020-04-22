E-5'teki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Sabah saatlerinde E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine trafik yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu gece 00.00'dan itibaren İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa getirileceği duyurulmuştu.

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sabah saatlerinde E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine trafik yoğunluğu yaşandı. Yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.