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E-5'teki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Sabah saatlerinde E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine trafik yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

22.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:16

Sabah saatlerinde E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine trafik yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

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4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu gece 00.00'dan itibaren İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa getirileceği duyurulmuştu.

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sabah saatlerinde E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine trafik yoğunluğu yaşandı. Yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.