E-5'teki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Sabah saatlerinde E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine trafik yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
22.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:16
Sabah saatlerinde E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine trafik yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu gece 00.00'dan itibaren İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa getirileceği duyurulmuştu.
YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sabah saatlerinde E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine trafik yoğunluğu yaşandı. Yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.