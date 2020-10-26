Duygu Delen'in ölümüne ilişkin iddianame mahkemeye gönderildi

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan şüpheli hakkında, "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda ceza istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, 13 Ağustos'da 5 katlı apartmanın 4'üncü katından düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık Mehmet K. hakkında hazırlanan iddianamede, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede ayrıca, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezaları talep edildi.

İddianame 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin incelenmesi sonrasında iddianame kabul edilirse sanık hakkında dava açılacak.

Öte yandan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının sanık Mehmet K. hakkında farklı olaylardan "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "silahla tehdit" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından yürüttüğü soruşturmalar da sürüyor.

Olay

Gaziantep'te 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evdeki Mehmet K. (20), "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.