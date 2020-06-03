Dünyanın en güzel 10 plajı

İngiltere'de yapılan bir ankette dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda plaj oylandı. Kullanıcılar, en beğendikleri plajlara oy vererek listeyi şekillendirdi.

1. TİKEHAU ADASI / FRANSIZ POLİNEZYASI

2.DREAMLAND KUMSALI / BALİ

3. BATHSHEBA PLAJI / BARBADOS

4. SEVEN MİLE / CAYMAN ADALARI

5. HORSESHOE KÖRFEZİ / BERMUDA

6. HARBOUR ADASI / BAHAMALAR

7. WAİPİO VADİSİ / HAWAİİ

8. PAPAĞAN PLAJI / TURKS & CAİCOS

9.PALM BEACH / ARUBA

10. LİNDQUİST BEACH / ST. THOMAS