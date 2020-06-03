Dünyanın en güzel 10 plajı
İngiltere'de yapılan bir ankette dünyanın en güzel plajları oylandı. Anket sonunda ortaya çıkan sonuçlara göre ilk 10 sırada birbirinden güzle plajlar yer aldı.
03.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:36
İngiltere'de yapılan bir ankette dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda plaj oylandı. Kullanıcılar, en beğendikleri plajlara oy vererek listeyi şekillendirdi.
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1. TİKEHAU ADASI / FRANSIZ POLİNEZYASI
2.DREAMLAND KUMSALI / BALİ
3. BATHSHEBA PLAJI / BARBADOS
4. SEVEN MİLE / CAYMAN ADALARI
5. HORSESHOE KÖRFEZİ / BERMUDA
6. HARBOUR ADASI / BAHAMALAR
7. WAİPİO VADİSİ / HAWAİİ
8. PAPAĞAN PLAJI / TURKS & CAİCOS
9.PALM BEACH / ARUBA
10. LİNDQUİST BEACH / ST. THOMAS