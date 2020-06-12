24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak isteyen 24 yaşındaki Mary Magdelene bıçak altına yattı. Magdelene, sadece 4 yıl içinde 3 kez göğüs estetiği, 3 kez pop kaldırma, yanak dolgusu, kalça dolgusu, burun kaldırma ve vajinaya yağ dolgusu ameliyatı yaptırdı.

12.06.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:11

Kanadalı striptiz dansçısı ve model Mary Magdelene, sahip olduğu görünüme kavuşmak için bugüne dek 78 bin sterlinden daha fazla para harcadı. Mary, sadece dört yıl içinde üç kez göğüs estetiği, üç kez pop kaldırma, yanak dolgusu, kalça dolgusu, burun kaldırma ve vajinaya yağ dolgusu ameliyatı yaptırdı. Mary'nin en büyük amacı ise dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak.

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ESTETİKSİZ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Mary, Instagram hesabı üzerinden, şu anki görünümünün estetik ameliyatlı halinin öncesine ait, 15 yaşında çektirdiği üç fotoğraf paylaştı. Ameliyatlarından öncesine ait fotoğrafları hakkında yorum yapan Mary, o fotoğrafların geçirdiği keskin dönüşümü kanıtlamasından dolayı kendisini mutlu ettiğini söyledi.

OPERASYON SIRASINDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Geçirdiği bir vajina operasyonu sırasında ölümden döndüğünü belirten Mary, komplikasyonlar nedeniyle yağ enjeksiyonuna ara vermesi gerektiğini söyledi.