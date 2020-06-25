Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs vakalarının neden artacağını açıkladı. Birçok ülkede yaşanan oksijen sıkıntısı korkuya neden oldu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs hızının artış hızı konusunda yaptığı açıklama ile koronavirüsün vakalarının neden artacağını açıkladı.Ghebreyesus öngrörüde bulunarak "Birçok ülkede bu sorun yaşanıyor. Oksijen sıkıntısı baş gösterdi" diyerek ölüm sayısının bu sebeple hızla artacağını ifade etti.

ÖLÜM SAYISININ BU SEBEPLE HIZLA ARTABİLİR!

Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklama ile koronavirüs vakaları hakkında öngrüde bulunurken bu hafta sonunda vaka sayısının 10 milyona ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel olarak oksijen sıkıntısı yaşandığını duyurdu. Ghebreyesus "Birçok ülkede bu sorun yaşanıyor. Oksijen sıkıntısı baş gösterdi" dedi.

Sanal basın toplantısına katılan Ghebreyesus konuşmasında "Birçok ülke oksijen temini konusunda sorunlar yaşıyor. Arz talep dengesi değişti. Talep arzı geçti" dedi.

Ghebreyesus sözlerine "Oksijen tüpleri Covid-19 hastalarının solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor. Biz 14 bin oksijen tüpü satın aldık ve gelecek hafta bunları 120 ülkeye göndereceğiz. Maddi değeri 100 milyon dolar olan yaklaşık 170 bin oksijen tüpünü de gelecek 6 ay içerisinde gönderebileceğiz" diyerek devam etti.