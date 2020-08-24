Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıkladı: Çocuklar nasıl ve ne zaman maske takmalı?

Çocukların maske kullanımı ile ilgili yetişkin gözetimine vurgu yapan DSÖ ve UNICEF, 12 yaş ve üstü çocukların yetişkinlerle aynı koşullarda, özellikle mesafenin garantilenemediği ortamlarda maske takmaları gerektiğine vurgu yaptı. Engelli çocuklar maske takmalı mı?

ÇOCUKLAR MASKE TAKMALI MI?

DSÖ, insanların her zaman kendi alanlarında tavsiye edilen uygulamalar konusunda yerel makamlara danışmalarını ve bunlara uymalarını tavsiye eder. DSÖ tarafından bir araya getirilen uluslararası ve multidisipliner bir uzman grubu, çocuklarda COVID-19 hastalığı ve bulaşmasına ilişkin kanıtları ve çocuklar tarafından maske kullanımına ilişkin mevcut sınırlı kanıtı gözden geçirdi.

Buna ve çocukların psikososyal ihtiyaçları ve gelişimsel kilometre taşları gibi diğer faktörlere dayanarak, WHO ve UNICEF aşağıdakileri tavsiye etmektedir:

5 yaş ve altı çocukların maske takması gerekmemelidir. Bu, çocuğun güvenliğine ve genel ilgisine ve asgari yardımla maskeyi uygun şekilde kullanma kapasitesine dayanmaktadır.

DSÖ ve UNICEF, 6-11 yaş arası çocuklar için maske kullanma kararının aşağıdaki faktörlere dayanması gerektiğini tavsiye etmektedir :

* Çocuğun ikamet ettiği bölgede yaygın bulaşmanın olup olmadığı

* Çocuğun güvenli ve uygun şekilde maske kullanma becerisi

* Maskelere erişimin yanı sıra belirli ortamlarda (okullar ve çocuk bakımı hizmetleri gibi) maskelerin yıkanması ve değiştirilmesi

* Yeterli yetişkin gözetimi ve çocuğa maskelerin nasıl takılıp çıkarılacağı ve güvenli bir şekilde takılacağına dair talimatlar

* Öğretmenler, ebeveynler / bakıcılar ve / veya tıbbi sağlayıcılar ile istişare halinde maske takmanın öğrenme ve psikososyal gelişim üzerindeki potansiyel etkisi

* Çocuğun, yaşlılar ve diğer altta yatan sağlık sorunları olanlar gibi ciddi hastalık geliştirme riski yüksek olan diğer insanlarla olan özel ortamları ve etkileşimleri

DSÖ ve UNICEF, 12 yaş ve üstü çocukların yetişkinlerle aynı koşullarda, özellikle de başkalarından en az 1 metre mesafeyi garanti edemedikleri ve bölgede yaygın bulaşma olduğu durumlarda maske takmalarını tavsiye etmektedir.

ENGELLİ ÇOCUKLAR MASKE TAKMALI MI?

Gelişimsel bozuklukları, engelleri veya diğer özel sağlık sorunları olan herhangi yaştaki çocuklar için maske kullanımı zorunlu olmamalı ve çocuğun ebeveyni, velisi, eğitimcisi ve / veya tıbbi sağlayıcısı tarafından duruma göre değerlendirilmelidir. Her halükarda, maskeyi tolere etmekte güçlük çeken ciddi bilişsel veya solunum bozukluğu olan çocukların maske takması gerekmemelidir.

ÇOCUKLAR NASIL MASKE TAKMALIDIR?

Çocuklar, maske takarken yetişkinlerle aynı ilkelere uymalıdır. Bu, maskeyi takmadan önce alkol bazlı bir el losyonu kullanıyorsanız en az 20 saniye veya sabun ve su kullanıyorsanız en az 40 saniye ellerinizi temizlemeyi içerir. Maskenin burnu, ağzı ve çeneyi kaplayacak büyüklükte olduğundan emin olun. Çocuklara maskenin ön tarafına dokunmamak ve çenenin altından ya da ağızlarının içine çekmemek dahil olmak üzere maskenin nasıl düzgün takılacağı öğretilmelidir. Maskeyi bir torba veya kapta saklamalı ve maskeyi başkalarıyla paylaşmamalıdırlar.