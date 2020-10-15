Dünya Meme Sağlığı Günü nedir, ne zaman? Meme kanseri nedir, belirtileri neler?

Dünya Sağlık Örgütü, 2004 yılından itibaren, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla 01-31 Ekim ayını, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak kabul etti. Peki, Dünya Meme Sağlığı Günü ne zaman, önemi nedir? Meme Sağlığı Günü detayları haberimizde.

DÜNYA MEME SAĞLIĞI GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün 01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak ilan etmesinin ardından Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı Başkanlığında bu ayda çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Ayrıca erken tanının önemini vurgulamak amacıyla,15 Ekim "Dünya Meme Sağlığı Günü" olarak kabul edilmiş ve 26 Ekim meme kanserini sembolize eden "Pembe Kurdele Takma Günü" olarak belirlenmiştir.

Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türüdür. Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık %25'ini meme kanseri oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü`ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi (IARC), 180 dünya ülkesinin 140'ında meme kanserinin kadınlarda en yaygın görülen kanser olduğunu belirlemiştir.

MEME KANSERİ NEDİR?

Meme kanseri kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Hayat boyu her 8 kadından birinin kansere yakalanma riski vardır. Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerden gelişen kanserlerdir.

Meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilir. En sık görülen tipi; meme kanallarından kaynaklanan "duktal" kanser denen kanserlerdir. Süt üreten bezlerden köken alan "lobüler" kanserler de sık görülür. Ayrıca diğer dokulardan kaynaklanan daha nadir medüller, tübüler, müsinöz gibi tipleri de vardır.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ

Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi, memede ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin hissedilmesidir. Ancak, hastaların çok azında ağrı da belirtilere eşlik edebilir.

Daha nadir olarak memede çekintiler, deride kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve meme ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de dahil olmak üzere meme ucu belirtileri yer almaktadır. Sanıldığının aksine ağrı ve kanlı akıntı ileri evrelerde ortaya çıkmaktadır.