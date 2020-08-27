Dünya koronavirüs tablosu (26 Ağustos Çarşamba) Dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 26 Ağustos koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

26 AĞUSTOS ÇARŞAMBA DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

26 Ağustos 2020 Çarşamba günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 24.355.684 (24 milyon üç yüz bin...) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncen en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir.

Koronavirüs dünya tablosu

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26 AĞUSTOS 2020 DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

26 Ağustos Çarşamba günü dünya genelinde Covid-19 'dan 1217 kişi vefat etmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 830.131 olmuştur.

26 AĞUSTOS ÇARŞAMBA DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre +31.141 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 16.889.202

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 6.636.351

Durumu kritik hasta sayısı : 61.425

DÜNYA GENELİNDE SON 10 GÜN KORONAVİRÜS TOPLAM VAKALARI

25 Ağustos 2020 : 23.518.340

24 Ağustos 2020 : 23.311.958

23 Ağustos 2020 : 23.058.163

22 Ağustos 2020 : 22.813.550

21 Ağustos 2020 : 22.536.275

20 Ağustos 2020 : 22.258.658

19 Ağustos 2020 : 21.993.332

18 Ağustos 2020 : 21.780.493

17 Ağustos 2020 : 21.568.477

16 Ağustos 2020 : 21.294.842