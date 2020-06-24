Düğün salonları açılacak mı? Düğün törenlerinde uygulanacak tedbirler neler? Düğün salonları genelgesi son dakika

Düğünler nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, covid-19 virüsünün yol açtığı yeni tip koronavirüs sebebiyle bir süredir düğün yapamayan gençlere müjdeyi verdi. İçişleri Bakanlığı'nın da yayımladığı genelge ile düğün salonlarında yeni dönem başlıyor. Vatandaşlar, ''düğün salonlarında oyun olacak mı, müzik olacak mı?'' sorusunu araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI?

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla 9 Haziran'daki Kabine Toplantısı ışığında 81 ile düğün salonlarında uygulanacak kuralları da içeren genelge gönderdi. Buna göre, düğün yapmayı bekleyen binlerce çift, normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz'dan itinbaren düğün salonlarında düğün yapabilecek. 1 Temmuz'da düğün salonları yeni kurallar ve tedbirler çerçevesinde hizmet vermeye başlayacak.

DÜĞÜN SALONLARINDA UYGULANACAK TEDBİRLER NELER?

Koronavirüsün bulaşma hızının en aza indirilmesiyle birlikte normalleşme sürecine giren Türkiye'de kademeli olarak faaliyete geçen mekanlardan biri de düğün salonları oldu. Yeni kurallar ile çiftleri bekleyen salonlarda uyulması gerekenler şöyle:

* Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.

* Düğünlerin yapılacağı mekânların işletmecileri/sorumluları tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Düğün mekânının misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek. Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi düğün mekânının girişinde görülebilir bir yere asılacak. Hazırlanan plan çerçevesinde mekânın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacak.

* Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri düğün yapılacak mekânların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacak.

* Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak. 38 C'den yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.Ateş ölçen personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak.

* Düğün mekânlarının girişlerinde ve ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi,kantin/kafeterya, lavabolar vb.) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak. Teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmaları ve misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacak.

* Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.

* Düğün yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılacak. Ayrıca maskelerin düğün sürecinde de takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil olmak üzere) sağlanacak.

* Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilecek.

* Düğün esnasında veya akabinde yemek ikramı olması durumunda 30 Mayıs tarihinde valiliklere gönderilen genelge hükümlerine ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan COVID-19 kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe, Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemlere uyulacak.

* Misafirlerin oturma düzeni masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecek.

* Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.

* Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama/sarılma yapılmayacak,mesafe korunacak.

* Takı merasimi, hediyelerin düğün mekânının uygun bir yerinde bulundurulacak sandık vb. bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacak.

* Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak. Fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kurallarına uyulacak. Ancak maske kullanmak ve mesafe kuralına uymak kaydıyla misafirler gelin ve damatla bireysel fotoğraf çekimi yapabilecek.

DÜĞÜNLERDE OYNANACAK MI?

Genelge kapsamında düğün yapılacak mekânlarda, kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak (gelin ve damat hariç). Sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılabilecek.

* Düğün mekânlarında bulunan mescitler 22 Mayıstarihli genelge hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilecek.

* Düğün mekânlarında bulunan kantin/kafeteryalarda temizlik, maske kullanımı ve mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılacak. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemlere uyulacak.

* Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi malzemeler için kullanılacağı belirtilecek ve bu atıklar imha edilirken diğer atıklarla birleştirilmeyecek.

* Davetlileri düğün yapılacak mekânlara taşıyacak otobüs/minibüslerde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan COVID-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemlere uyulacak.

* Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her nokta (kapı kolu, direksiyon, vites vb.) temizlendikten sonra araç misafire teslim edilecek.

* Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecek. Asansör içerisinde mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecek.

a) Kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde, havalandırma amacıyla iki düğün arasında en az 1 saar zaman olacak ve çeşitli şekillerde hava sirkülasyonu sağlanacak. Diğer yandan mekandaki çocuk oyun alanları kullanılmayacak.

Düğünün yapılacağı kır, bahçe gibi alanlarda ise özellikle çocukların sık dokunduğu yerler dezenfekte edilecek, el antiseptikleri bulundurulacak, 1 metreden yakın olunmayacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DÜĞÜN SALONLARI GENELGESİ İÇİN TIKLAYIN...