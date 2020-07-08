Düğün magandası adli kontrolle serbest

Adana'nın Kozan ilçesinde 4 gün önce kına gecesinde 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçesine bağlı Bulduklu Mahallesi'nde 4 Temmuz'da kına gecesinde havaya ateş açarak Eşe Günen (49) ve Berat Demirelli (15) isimli iki kişiyi karnından ve bacağından yaralayan maganda, jandarmanın 2 günlük çalışması sonucu belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alınan H.G. (32) jandarmadaki sorgusunun ardından Kozan Adliyesine sevk edildi. Mahkemece çıkarılan H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. - ADANA