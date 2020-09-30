Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2: Sünnet filmi hasılatı nedir?
Düğün Dernek 2: Sünnet filmi gösterime girdiği günden itibaren gündemde olmayı başardı. Peki, Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2: Sünnet filmi hasılatı nedir?
İlk 3 günde 1.380.122 kişiyi sinema salonlarına çekmeyi başaran Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2: Sünnet filmi oyuncuları, hasılatı ve daha fazlası haberimizde yer almaktadır.
DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Serinin ilk filminde oğlunu evlendiren İsmail, bu kez torununa sünnet yaptırmak istemektedir. İlk filmde olduğu gibi Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip toplanıp sünnet düğünü hazırlıklarına başlamaktadır. Bu düğün zamanla şehir çapında bir olaya dönüşmektedir.
DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ HASILATI NEDİR?
Film, sinemalarda ilk başta 1200 salonda gösterime girmiş daha sonra yoğun istek üzerine bu sayı 1400 sinema salonu olmuştur. Film, gösterime girdiği ilk üç gününde 1.380.122 biletli seyirci tarafından izlenip bu 3 günlük süreçte toplam 16.795.440,73 TL hasılata ulaştı. Ayrıca, film 2015 yılının en çok izlenen filmi olmuştur.
DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
Rasim Öztekin - İsmail
Barış Yıldız - Muallim Saffet
Devrim Yakut - Hatice
Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz
İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla
Erdal Tosun - Deli Doktor
Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası
Nükhet Duru - Kendisi
Mustafa Keser - Kendisi
Hakan Akın - Belediye Başkanı
Jelena Bozic - Monica
Deniz Erayvaz - Matias
Juris Strenga - Leton Dede
Zahide Yetiş - Doktor
Ali İhsan Varol - Sünnetçi
Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı
Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız
Arzu Oruç - Lobideki Kız
Ferit Aktuğ - Komiser
Tuna Kirli - Soyguncu
Giray Altınok - Soyguncu
Alper Kadayıfçı - Soyguncu