DSÖ Genel Direktörü'nden sosyal medyada Türkiye paylaşımı

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus, DSÖ'nün video konferans yönetimiyle yapılan bilgilendirme toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı retweet ederek tüm takipçilerine duyurdu.

DSÖ'nün video konferans yönetimiyle yapılan bilgilendirme toplantısında bir sunum yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesini anlattı. Türkiye'nin DSÖ'nün önerdiği algoritmayı değil, kendi geliştirdiği tedavi algoritmalarını kullanarak başarı sağladığını aktaran Koca'nın sunumu katılımcılardan ilgi gördü. Bakan Koca, Türkiye'nin dünyadan farklı olarak başarıyla uyguladığı filyasyon, erken dönemde ilaç kullanımı, yüksek akımlı oksijen, geç entübasyon gibi protokollerle tedavide başarılı sonuçlar aldıklarını, zatürreye dönüşün azaldığını, ölüm oranının düşük kaldığını ve vaka artışının da yavaşladığını ifade etti.

Toplantı sonunda Türkiye'nin sunumunu isteyen Genel Direktör Ghebreyesus, gece saatlerinde de sosyal medya hesabında Bakan Koca'nın paylaşımına yer verdi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Koca'nın "DSÖ Genel Direktörü Sn. @DrTedros Başkanlığında yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, COVID-19'la mücadelemizin sonuçlarını sunduk. Salgına yaklaşım stratejimizi, elde ettiğimiz başarıları ve tecrübelerimizi katılımcı ülkelerle paylaştık. Türkiye'nin sunumu ilgi gördü" paylaşımını retweet ederek tüm takipçilerine duyurdu.

Twitter hesabında ilk kez Türkçe bir paylaşıma yer veren Ghebreyesus, aynı zamanda Bakan Koca'yı takibe aldı.