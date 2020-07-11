DSÖ Çin'de Koronavirüsün Kaynağını Araştıracak

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün kaynağı araştırılması için Çin'e uzman ekip gönderdiğini açıkladı. DSÖ Koronavirüsün Kaynağını Araştırmak İçin Çalışmalara Başlıyor

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, "Pandemi ile mücadeleye devam ederken, COVID-19'un kaynağını da araştırmaya devam ediyoruz. Şu anda iki DSÖ uzmanı, diğer bilim insanları ile araştırma yapmak için Çin'e gidiyor" ifadelerini kullandı.

COVID-19'un kaynağını araştırmak için Çin'e gönderilen DSÖ ekibi, 1 hayvan sağlığı uzmanı ve 1 salgın bilimciden oluşuyor. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ön araştırma ekibinin yola çıktığını duyurdu.

Ön araştırma ekbinin izlenecek yolu ve kapsamını belirleyeceğini belirten DSÖ Sözcüsü Harris, ilerleyen günlerde soruşturmayı yürütecek ekibin belirleneceğini açıkladı. DSÖ ekibi, Çinli bilim insanları ile birlikte soruşturmayı yürütecek.

Geçtiğimiz aylarda DSÖ'de görevli Gıda Güvenliği ve Zoonotik Virüs Uzmanı Dr. Peten Embarek yaptığı açıklamada, hayvan pazarının salgının yayılmasında çok ciddi bir rol oynadığının kesin olduğunu söylemişti.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 10 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 210.965 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.323'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 191.883 olarak açıklandı.