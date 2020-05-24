Drone ile çocuklara bayram harçlığı
İZMİR ve Ankara'da, koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek bazı çocuklara drone operatörlerince sürpriz yapıldı.
İZMİR ve Ankara'da, koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek bazı çocuklara drone operatörlerince sürpriz yapıldı. Operatörler, drone ile çocukların evlerine ulaşarak bayram harçlıklarını bıraktı. Harçlıklarını alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.
Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek. Bayramı dört gözle bekleyen çocuklar ise bu yıl, bayram gezmeleri olmayacağı için büyüklerinden harçlık alamayacak. İzmir ve Ankara'da drone operatörleri bayramı evde aileleriyle geçiren çocuklara sürpriz yaptı. Operatörler, drone ile çocukların evlerinin pencerelerine ulaşarak, para bıraktı. Böylece çocuklar sokağa çıkmadan teknolojiden yararlanarak gelenek sürdürüldü. Bayram harçlıklarını alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.
İHA pilotu Vedat Güneş ise Ankara'da yaşadığı sitedeki apartmanların terasına çıkan arkadaşlarının çocuklarına aynı yöntemle drone ile harçlıklarını verdi. Çocuklar, bu bayramda da bir şekilde yöntemle harçlıklarını alabilmenin mutluluğunu yaşadı. Vedat Güneş, "Bu pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağında kutladığımız bayramda evde kalan çocuklarımız telefonla bizi arayarak bayramımızı kutladılar. Bizde onları sevindirmek için drone ile harçlıklarını gönderdik" diye konuştu.