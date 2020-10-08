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08.10.2020 11:38 | Güncelleme: 08.10.2020 11:50

Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı Dolu uyarısı sonrası İstanbul'da kapalı otoparklar doldu taştı, Otopark girişlerine şerit çekildi Kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından İstanbul'da kapalı otoparklarda yer kalmadı.

Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı

Dolu uyarısı sonrası İstanbul'da kapalı otoparklar doldu taştı, Otopark girişlerine şerit çekildi

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