Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

20 Ekim 2020 Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,9410 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,9210 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

20 Ekim 2020 Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,9220 TL

Dolar alış fiyatı : 7,9200 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,2775 lira seviyesinde kapattı.

20 Ekim 2020 Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,2800 TL

Euro alış fiyatı : 9,2750 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 10,2883 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,2509

şeklinde belirlendi.

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