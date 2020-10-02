Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

02 Ekim 2020 Çarşamba döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,8550 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,8550 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

02 Ekim Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,8560 TL

Dolar alış fiyatı : 7,8540 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,1325 lira seviyesinde kapattı.

02 Ekim Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,1350 TL

Euro alış fiyatı : 9,1300 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 10,1376 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,0870

şeklinde belirlendi.

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