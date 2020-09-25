Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

25 Eylül döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 25 Eylül 2020 Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,7200 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,7200 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

25 Eylül Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,7210 TL

Dolar alış fiyatı : 7,7190 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,9725 lira seviyesinde kapattı.

25 Eylül Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,9750 TL

Euro alış fiyatı : 8,9700 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,8738 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,8245 şeklinde belirlendi.

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