Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

16 Eylül döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 16 Eylül 2020 Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,5060 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,5060 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

16 Eylül Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,5060 TL

Dolar alış fiyatı : 7,5050 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,8775 lira seviyesinde kapattı.

16 Eylül Çarşamba günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,8800 TL

Euro alış fiyatı : 8,8750 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,6959 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,6476 şeklinde belirlendi.

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