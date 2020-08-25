Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

25 Ağustos döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 25 Ağustos 2020 Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,4180 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,4180 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

25 Ağustos Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,4190 TL

Dolar alış fiyatı : 7,4170 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,7425 lira seviyesinde kapattı.

25 Ağustos günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,7450 TL

Euro alış fiyatı : 8,7400 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,5326 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,6793 şeklinde belirlendi.

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