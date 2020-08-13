Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,3405 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,3225 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

13Ağustos Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı : 7,3250 TL

Dolar alış fiyatı : 7,3200 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,4799 lira seviyesinde kapattı.

13 Ağustos günü ise Euro satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,5900 TL

Euro alış fiyatı : 8,5850 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,3893 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,5226 şeklinde belirlendi.

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