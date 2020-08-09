Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

9 Ağustos döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 9 Ağustos 2020 Pazar döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 6,9757 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 6,9757 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

9 Ağustos Pazar yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı : 7,4350 TL

Dolar alış fiyatı : 7,4300 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,2174 lira seviyesinde kapattı.

9 Ağustos günü ise Euro satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,7250 TL

Euro alış fiyatı : 8,7200 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,7251 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,6766 şeklinde belirlendi.

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