Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

7 Ağustos döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 7 Ağustos 2020 Perşembe döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,3875 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,6111Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

7 Ağustos Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı : 8,6155 TL

Dolar alış fiyatı : 8,5667 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. EkonOmiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,3753 lira seviyesinde kapattı.

7 Ağustos günü ise Euro satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,6155

Euro alış fiyatı : 7,2282 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,5612 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,5373 şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...