Dolar kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar düşüyor mu?

Koronavirüs süreci nedeniyle euro, dolar ve sterlin fiyatları vatandaşı meraklandırdı. Geçen haftanın son işlem günüde 6,8460-6,8656 bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay seyirde açtı. Dolar kaç TL'den işlem görüyor?

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,85'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,70'ten, sterlin ise 8,47'den alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 6,8460-6,8656 bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8541'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında 6,8535'den işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN...

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,7085'ten, sterlin/TL ise 8,4747'den satılıyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 97,2 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,1257 seviyesinde seyrediyor.

DOLAR DÜŞECEK Mİ?

Analistler, bugün yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi'nin haziranda aylık bazda yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine yükseldiğini belirterek, yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişelerinin artmasıyla haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyleyen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in destek, 6,87'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.