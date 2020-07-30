Dolar kaç lira oldu? Güncel döviz kurları ne kadar? Dolar rekor kırdı mı?

Yükselişini bugün de sürdüren dolar saat 10.25 itibarıyla 6,9915'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,22'den, sterlin ise 9,06'dan alıcı buluyor. İşte güncel döviz kurları.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Dün en düşük 6,9357, en yüksek 7,0037 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 6,9824'ten tamamladı. Yükselişini bugün de sürdüren dolar saat 10.25 itibarıyla 6,9915'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,2214'ten, sterlin/TL 9,0644'ten satılıyor. Dolar endeksi, önceki gün sonlandırdığı düşüş eğilimine geri döndü ve günü yüzde 0,4 azalışla 93,3'ten tamamladı. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 artışla 1,1750 seviyesinden işlem görüyor.

'DOLARDA 6,90-7,00 TL BANDI İZLENECEK'

Analistler, bugün Kurban Bayramı arifesi olduğu için yurt içinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını belirtti. Yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Almanya'da işsizlik, büyüme ve Tüketici Fiyat Endeksi, Euro Bölgesi işsizlik, ABD büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,90-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.

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