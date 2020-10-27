Dolar kaç lira oldu? 1 Dolar kaç lira? Dolar rekor kırdı mı?

Ekonomi dünyasının en çok konuşulankonularından olan dolar kuru, son günlerden ülke gündemi haline geldi. Peki, dolar kaç lira oldu? Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekor kırdı mı? 1 Dolar kaç lira? İşte, güncel dolar fiyatları!

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

27.10.2020 09.30 itibarıyla dolar 8,0915 TL'den işlem görüyor.

DOVİZ ve ALTIN KURLARI

Dolar 8,0915 - 09:31

Euro 9,5723 - 09:31

İngiliz Sterlini 10,5478 - 09:31

BIST 100 1.144 - 18:10

BIST 50 1.035 - 18:10

BIST 30 1.258 -18:10

Gram Altın 496,8 - 09:31

Çeyrek Altın 795 -09:31

Yarım Altın 1590 - 09:31

Cumhuriyet A. 3279 -17:23