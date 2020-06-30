Dolar kaç lira? Dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? Dolar düştü mü? euro ve sterlin ne kadar?

Güne yatay seyirle başlayan dolar, yatırımcıların takibinde. Doları takip edenler dolar kaç lira, dolar kuru ne kadar, dolar yükseldi mi ve dolar düştü mü gibi soruların yanıtlarını arıyor. Peki, dolar kaç lira oldu?

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,85'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,69'dan, sterlin ise 8,42'den alıcı buluyor.

Dün 6,8470-6,8584 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8551'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 6,8554'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,6916'dan, sterlin/TL de 8,4232'den satılıyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 97,7 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,1213 seviyesinde seyrediyor.

DOLAR YÜKSELDİ Mİ?

Analistler, yurt içinde mayıs ayı dış ticaret verilerine göre ihracatın 10 milyar dolar, ithalatın 13,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sunumu, ABD'de tüketici güven endeksi, konut fiyat endeksi, Chicago PMI ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişelerinin artmasıyla haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in destek, 6,88'in direnç olarak öne çıktığını bildirdi.