Dolar haftaya nasıl başladı? Dolar fiyatı bugün ne kadar? Euro ne kadar? Sterlin ne kadar? Pazartesi günü güncel döviz fiyatları!

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin ve öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini aktararak, öte yandan bugün kamu bankaları tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıklanan kredi destek paketlerinin piyasalara yansımasının da izleneceğini kaydetti. ABD'deki sosyal olayların ve yeni tip koronavirüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in altına kalıcılık sağlanması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini bildirdi.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Cuma günü 6,80-6,84 bandında işlem gören dolar/TL, günü de 6,8137 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8150 seviyesinde dengelendi.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

EURO VE STERLİN BUGÜN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 7,5850'den, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 8,4550'den satılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 98 seviyelerinden işlem görürken, avro/dolar paritesi yaklaşık 2,5 ayın en yükseğini görmesinin ardından 1,1125 seviyelerinde bulunuyor.