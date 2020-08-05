Dolar-Euro ne kadar oldu? 5 Ağustos Dolar ($) ve Euro (€) kaç tl, güncel kurlar, sterlin fiyatı

Son dönemlerdeki döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro acaba daha ne kadar yükselir, güncel 5 Ağustos 2020 Çarşamba döviz kurları ne kadar?

5 AĞUSTOS 2020 DOLAR FİYATI

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanış vakitlerine yakın 6,9757 seviyesinde hareket etmişti ve günü aynı şekilde 6,9757 Türk Lirasından kapatmış oldu.

5 Ağustos Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış fiyatı 6,8981 lira olarak belirlendi. Dolar satış fiyatı ise güne 6,9126 liradan başladı.

5 Ağustos 2020 Çarşamba Dolar satış fiyatı : 6,9126 tl

5 Ağustos 2020 Çarşamba Dolar alış fiyatı : 6,8981 tl

5 AĞUSTOS 2020 EURO FİYATI

Euro da aynı şekilde yükselmeye devam ediyor. Fakat geçtiğimiz haftaya göre az da olsa düşüş mevcut. Euro dün 8,2174 lira seviyesinde kapattı.

Bugün yani 5 Ağustos günü ise Euro satış fiyatı 8,2057 tl olarak başladı. Euro alış fiyatı ise 8,1567 lira olarak belirlendi.

5 Ağustos 2020 Çarşamba Euro satış fiyatı : 8,2057 tl

5 Ağustos 2020 Çarşamba Euro alış fiyatı : 8,1567 tl

5 AĞUSTOS 2020 STERLİN FİYATI

İngiliz sterlini güne 9,1028 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,0386 şeklinde belirlendi.

5 Ağustos 2020 Çarşamba Sterlin satış fiyatı : 9,1028 tl

5 Ağustos 2020 Çarşamba Sterlin alış fiyatı : 9,0386 tl

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GÜN İÇERİSİNDE DÖVİZ KURLARI DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Evet gün içerisinde döviz kurlarında değişiklik olabiliyor. Bu bakımdan canlı döviz kurlarını takip etmenizi tavsiye ederiz. Haberler.com 'un "https://finans.haberler.com/doviz/" sayfasından anlık canlı olarak dolar-euro-sterlin fiyatlarını takip edebilirsiniz.